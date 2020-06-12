Вакарчук уходит из Рады, а в Украине резко выросло количество случаев COVID-19: новости за 11 июня

В Украине зафиксирован резкий рост количества новых случаев COVID-19, Святослав Вакарчук объявил об уходе из Верховной рады, активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в убийстве. Подробнее о том, что произошло в четверг, 11 июня, - в материале РБК-Украина

В Украине второй день подряд почти 700 новых случаев COVID-19

По состоянию на 12 июня в Украине заразились COVID-19 еще 683 человек. Таким образом второй день подряд в стране почти 700 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил резкий рост количества новых случаев коронавируса.

Вакарчук уходит из Рады

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил об уходе из Верховной рады. Это уже второй раз, когда Вакарчук составляет мандат народного депутата. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга 11 июня.

Вакарчук сообщил, что в дальнейших планах - реализация "большого образовательного проекта". При этом о деталях не сообщил.

"Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение", - заявил Вакарчук (видео).

Суд снова арестовал Кожару по подозрению в убийстве

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Леонид Кожара был арестован в зале суда.

О чем рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции: главное

Денис Шмыгаль провел брифинг по результатам работы правительства за 100 дней

Премьер-министр Украины отчитался по итогам 100 дней работы Кабинета министров. Глава правительства рассказал о ситуации с коронавирусом, сотрудничестве с МВФ, состоянии экономики, реформе децентрализации. Все подробности и основные заявления премьера - в материале РБК-Украина.

Стерненко сообщили о подозрении в убийстве

Активисту Сергею Стерненко вручили два подозрения по делу, связанному с нападением на него в Одессе два года назад. Тот инцидент закончился смертью одного из нападавших – Ивана Кузнецова, второй – Александр Исайкул – был задержан. На сегодня следствие рассматривает несколько эпизодов и трактует действия активиста как превышение необходимой самообороны.

РБК-Украина разбиралось в деталях уголовного преследования Стерненко.

Россия обвинила Украину в выходе из Минского процесса

Полпред России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в якобы выходе из Минского процесса. По его словам, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть минского комплекса мер с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс".

Грызлов считает, что Киев решил вести переговоры с людьми, "которых сам и назначил".

Богдан "наехал" на Зеленского

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский бросает Украину в хаос, а в команде гаранта сейчас непрофессиональные люди, которые им манипулируют.

В этом контексте Богдан поблагодарил Зеленского за свое увольнение с должности. Об этом 11 июня он написал в своем Facebook.

Также экс-чиновник упрекнул главу государства в том, что тот недавно комментировал их сотрудничество в одном из интервью.

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