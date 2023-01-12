UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів: що каже поліція

Фото: "Вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 11 січня, "вагнерівці" заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів. Проте заступник начальника відділу комунікації поліції Донецької області Олександр Полосухін сказав, що пошуки ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Новини".

"Поліція продовжує слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місце перебування зниклих", - сказав Полосухін.

Він також пояснив, що кримінальне провадження, яке було відкрито з приводу зниклих безвісти британських волонтерів не закрили.

Нагадаємо, 9 січня в Донецькій області поблизу Соледару зникли двоє британських волонтерів.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донецької області. Востаннє на зв'язок вони виходили 6 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританіяволонтериполиция