"Вагнерівці" заявили, що у Соледарі знайшли тіло одного зниклого британського волонтера

"8 січня на гарячу лінію "Запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії - Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців", - йдеться в повідомленні.

Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин, не уточнюється.

Також було опубліковано фото їхніх документів.