Вагітність і пологи: психіатр розкрив приховані ризики депресії та агресії до дитини

Вагітність і післяпологовий період - час великих змін і емоційних випробувань для жінки. Проте це не завжди лише радість материнства. Депресія може стати непомітним, але дуже небезпечним супутником цього періоду.
Доктор медичних наук, психіатр Борис Михайлов в ексклюзивному інтерв’ю для РБК-Україна розповів про ризики депресивних розладів у вагітних і молодих мам, пояснив, коли гормональні зміни виходять з-під контролю і чому так важливо не ігнорувати перші тривожні сигнали.
Вагітність - це складний період гормональної та психологічної перебудови організму жінки. Як пояснює психіатр, ці зміни по-різному впливають на кожну майбутню маму.
"Гормональна перебудова може провокувати депресивні реакції. Однак у більшості випадків позитивні емоції та радість материнства переважають", - каже Михайлов.
Набагато складніше, коли вагітність наступає на фоні вже наявної депресії. Особливо це ускладнює вибір лікування на ранніх термінах.
"У першому триместрі завжди стоїть дилема: продовжувати терапію антидепресантами чи припиняти через ризики для плода", - пояснює лікар.
Перший триместр - критичний період розвитку малюка, тому застосування деяких медикаментів небажане. Але якщо припинення лікування загрожує загостренням депресії, терапію продовжують.
"Рішення завжди індивідуальне і приймається з урахуванням життєвих показників жінки", - підкреслює психіатр.
Депресія після пологів іноді проявляється не лише у вигляді суму чи апатії. У деяких жінок з’являються агресивні почуття щодо немовляти - це одна з тривожних ознак, яка потребує професійної уваги.
Борис Михайлов наголошує: гормональні зміни, емоційна втома і страх відповідальності можуть провокувати такі реакції, але це не означає, що жінка погана мама. Вчасне звернення до психолога або психіатра допомагає уникнути серйозних наслідків.
Депресія під час вагітності та після пологів - не слабкість і не недолік характеру. Це реальний медичний стан, який вимагає уваги.
"Ігнорування симптомів може призвести до погіршення стану матері та вплинути на розвиток дитини", – застерігає експерт.
Лікування може включати як медикаменти (за потреби), так і психотерапію, підтримку близьких і здоровий спосіб життя.
Вагітність - час змін, але не треба терпіти біль і страх на самоті. Психіатр закликає всіх майбутніх та молодих мам не боятися шукати допомогу вчасно - це запорука щасливого материнства та здоров’я малюка.