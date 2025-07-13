Вагітність і пологи: психіатр розкрив приховані ризики депресії та агресії до дитини

Вагітність і післяпологовий період - час великих змін і емоційних випробувань для жінки. Проте це не завжди лише радість материнства. Депресія може стати непомітним, але дуже небезпечним супутником цього періоду.

Доктор медичних наук, психіатр Борис Михайлов в ексклюзивному інтерв’ю для РБК-Україна розповів про ризики депресивних розладів у вагітних і молодих мам, пояснив, коли гормональні зміни виходять з-під контролю і чому так важливо не ігнорувати перші тривожні сигнали.

Депресія під час вагітності: коли щастя материнства тьмяніє

Вагітність - це складний період гормональної та психологічної перебудови організму жінки. Як пояснює психіатр, ці зміни по-різному впливають на кожну майбутню маму.

"Гормональна перебудова може провокувати депресивні реакції. Однак у більшості випадків позитивні емоції та радість материнства переважають", - каже Михайлов.

Набагато складніше, коли вагітність наступає на фоні вже наявної депресії. Особливо це ускладнює вибір лікування на ранніх термінах.

"У першому триместрі завжди стоїть дилема: продовжувати терапію антидепресантами чи припиняти через ризики для плода", - пояснює лікар.

Перший триместр - критичний період розвитку малюка, тому застосування деяких медикаментів небажане. Але якщо припинення лікування загрожує загостренням депресії, терапію продовжують.

"Рішення завжди індивідуальне і приймається з урахуванням життєвих показників жінки", - підкреслює психіатр.

Агресія до дитини - тривожний симптом, який не можна ігнорувати

Депресія після пологів іноді проявляється не лише у вигляді суму чи апатії. У деяких жінок з’являються агресивні почуття щодо немовляти - це одна з тривожних ознак, яка потребує професійної уваги.

Борис Михайлов наголошує: гормональні зміни, емоційна втома і страх відповідальності можуть провокувати такі реакції, але це не означає, що жінка погана мама. Вчасне звернення до психолога або психіатра допомагає уникнути серйозних наслідків.

Чому важливо не зволікати з лікуванням

Депресія під час вагітності та після пологів - не слабкість і не недолік характеру. Це реальний медичний стан, який вимагає уваги.

"Ігнорування симптомів може призвести до погіршення стану матері та вплинути на розвиток дитини", – застерігає експерт.

Лікування може включати як медикаменти (за потреби), так і психотерапію, підтримку близьких і здоровий спосіб життя.

Вагітність - час змін, але не треба терпіти біль і страх на самоті. Психіатр закликає всіх майбутніх та молодих мам не боятися шукати допомогу вчасно - це запорука щасливого материнства та здоров’я малюка.