Вагітна та 13 дітей. Кількість розстріляних людей в колоні під Куп’янськом зросла

В результаті розстрілу автоколони з людьми у Куп’янському районі Харківської області загинули 24 людини, у тому числі - вагітна жінка і 13 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.
"Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана "сіра зона". Росіяни майже впритул обстріляли цивільних", - розповів він.
Як додав голова регіону з посиланням на данні поліції, обстріл відбувся 25 вересня близько 9 ранку.
Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, біля Куп'янська виявили розстріляну колону з автомобілями, де знаходилися цивільні. Пізніше з'ясувалося, що там загинули щонайменше 22 людини, серед яких є діти. Також СБУ показала відео з місця розстрілу.
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