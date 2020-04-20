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В водопроводной системе Парижа нашли коронавирус

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 13:54
В водопроводной системе Парижа нашли коронавирус
Иллюстративное фото (twitter.com/LaTourEiffel)

Пока неизвестно, как коронавирус попал в водопроводную систему

В парижской водопроводной системе, по которой протекает непитьевая вода, нашли коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

По сообщению мэрии Парижа, коронавирус обнаружили в трубах, по которым протекает вода, используемая, в том числе, при мытье улиц.

Власти французской столицы подчеркнули, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах. Такую воду используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

"Риск для питьевой воды полностью отсутствует", - заявили в мэрии.

Отмечается, что коронавирус в водопроводной системе выявили во время плановых тестов в четырех из 27 проб. Его количество муниципальные службы назвали "ничтожным", однако прекратили использование воды для предосторожности.

Пока неизвестно, как именно коронавирус попал в техническую воду. Власти города направили результаты анализов в Региональное агентство здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, качество воздуха в Париже и Парижском регионе улучшилось на 30 процентов, что является лучшим показателем за последние 40 лет.

Также РБК-Украина писало, что в Париже запретили заниматься спортом на улице днем. Спортивные площадки будут открыты до 10:00 утра и после 19:00 вечера.

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