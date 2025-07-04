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"В укриття! Лягай!". Поліція показала кадри пекельної ночі у Києві

Фото: росіяни обстріляли Київ в ніч на 4 липня (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни цієї ночі рекордною кількістю ворожих дронів та ракет атакували Київ. Містяни годинами сиділи в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Пекельна ніч: ворог запустив рекордну кількість ворожих дронів та ракет по Києву. Цинічно, підло та без краплі людяності й моралі, з вечора до самого ранку, ворог атакував мирне місто. Дорослі та діти, налякані хвостики - всі провели страшну ніч в укриттях. З вірою в Сили оборони!", - зазначив правоохоронець.

 

За його словами, всю нічну зміну патрульні були поряд з містянами:

  • евакуювали поранених,
  • направляли людей до бомбосховищ,
  • допомагали рятувальникам та медикам.

"Ризикуючи власним життям, безстрашно та самовіддано інспектори рятували людей. Ми пережили цю темряву разом. Та на жаль, є постраждалі громадяни, понівечені автівки, зруйновані будинки та споруди", - додав він.

За даними Білошицького, ліквідація ворожих обстрілів досі триває.

Атака на Київ

Нагадаємо, що цієї ночі Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів.

Як наслідок горіння після ворожих ударів, на ранок місто огорнув дим, а киян навіть закликали закрити вікна.

Що наразі відомо про наслідки атаки на Київ, можна дізнатись у репортажі РБК-Україна.

Зауважимо, що в коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Самусь назвав неочікувану причину нічного удару по Києву.

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КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронів