"В укриття! Лягай!". Поліція показала кадри пекельної ночі у Києві

"Пекельна ніч: ворог запустив рекордну кількість ворожих дронів та ракет по Києву. Цинічно, підло та без краплі людяності й моралі, з вечора до самого ранку, ворог атакував мирне місто. Дорослі та діти, налякані хвостики - всі провели страшну ніч в укриттях. З вірою в Сили оборони!", - зазначив правоохоронець.

За його словами, всю нічну зміну патрульні були поряд з містянами:

евакуювали поранених,

направляли людей до бомбосховищ,

допомагали рятувальникам та медикам.

"Ризикуючи власним життям, безстрашно та самовіддано інспектори рятували людей. Ми пережили цю темряву разом. Та на жаль, є постраждалі громадяни, понівечені автівки, зруйновані будинки та споруди", - додав він.

За даними Білошицького, ліквідація ворожих обстрілів досі триває.