В Stolitsa Group рассказали, из-за кого не могут завершить сделку о покупке рынка "Столичный"

Сделка о приобретении группой компаний Stolitsa Group рынка "Столичный" находилась практически на завершающем этапе, когда продавец, собственник мажоритарной доли Александр Стельмах, неожиданно перестал выполнять обязательства.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" рассказал руководитель группы компаний Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

Он отметил, что ранее Stolitsa Group уже успешно завершила сделку по приобретению у другого собственника миноритарной доли. И не ожидала, что с покупкой мажоритарной могут возникнуть проблемы. Тем более, что ее собственнику уже был уплачен авансовый платеж.

"В результате переговоров, начатых в конце 2018 года, была достигнута договоренность между Stolitsa Group и мажоритарным акционером рынка "Столичный" о том, что он свою долю продает Группе. После подписания с ним соответствующих юридических документов, оплаты аванса и начала реализации достигнутых договоренностей, мажоритарный акционер перестал исполнять взятые обязательства без каких-либо причин и объяснений, что для Группы компаний стало полной неожиданностью", - отметил руководитель Stolitsa Group.

По словам Соколовского, после получения аванса Стельмах неожиданно сменил менеджмент рынка, хотя должен был передать управление Stolitsa Group.

"В нарушение договоренностей о передачи нам контроля по управлению рынком "Столичный", как одного из этапов завершения сделки, мажоритарным акционером, без согласования с нами, был сменен менеджмент "Столичного" на неизвестных нам лиц… От имени собственника нашей доли в рынке неоднократно отправлялись запросы на получения детальной отчетности и информации, дающей возможность анализировать текущую работу рынка "Столичный", но такие запросы остаются без какого-либо ответа", - рассказал руководитель Stolitsa Group.

Эдуард Соколовский также отметил, что Stolitsa Group намерена приложить все усилия, чтобы в предусмотренный законом способ защитить свои инвестиции.

"В последнее время Украина, пусть медленно, но все же движется в сторону цивилизованных европейских правил ведения бизнеса. А эти правила предполагают, что подписанные договора - нужно выполнять, взятые обязательства - не нарушать, а за полученные деньги - рассчитываться. Это очень неплохие принципы, и Группа будет в полной мере применять их к ситуации вокруг покупки "Столичного", действуя исключительно в рамках Закона", - сказал руководитель Stolitsa Group.

В интервью он также подчеркнул, что в планах Stolitsa Group потратить на его развитие инвестиции в размере более 1 млрд грн и превратить в один из ведущих оптовых рынков в мире.

Напомним, компания Stolitsa Group - один из крупных девелоперов на украинском рынке недвижимости. Была создана 2003 году, когда ИСК "Столица", девелоперская компания HCM Group и Литовская компания BT-Invest объявили о решении объединить свои активы.