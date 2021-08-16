В Греции от COVID умер медик, получивший обе дозы вакцины

В Греции зарегистрирована смерть от коронавируса полностью вакцинированного пациента, у которого не было основных симптомов. Это первый подобный случай в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress .

"У нас есть первая смерть полностью вакцинированного пациента... это была первая смерть среди 13 тысяч смертей в Греции", - заявил директор одного из отделений интенсивной терапии больницы Папаниколау в Салониках Никос Каправелос.

По его словам, у мужчины, которого греческие СМИ описывают как 70-летнего дантиста, не было основных симптомов заболевания.

Также, по словам Каправелоса, мужчина соблюдал все меры предосторожности, а его жена и дети также были привиты.