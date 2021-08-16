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В Греции от COVID умер медик, получивший обе дозы вакцины

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Греция, Понедельник 16 августа 2021 15:34
В Греции от COVID умер медик, получивший обе дозы вакцины Фото: В Греции от COVID умер медик, получивший обе дозы вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Греции зарегистрирована смерть от коронавируса полностью вакцинированного пациента, у которого не было основных симптомов. Это первый подобный случай в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress.

"У нас есть первая смерть полностью вакцинированного пациента... это была первая смерть среди 13 тысяч смертей в Греции", - заявил директор одного из отделений интенсивной терапии больницы Папаниколау в Салониках Никос Каправелос.

По его словам, у мужчины, которого греческие СМИ описывают как 70-летнего дантиста, не было основных симптомов заболевания.

Также, по словам Каправелоса, мужчина соблюдал все меры предосторожности, а его жена и дети также были привиты.

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