В Британии могут восстановить весь объем медуслуг, остановленных из-за коронавируса, - ВВС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Британии опасаются, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, могут откладывать обращение за помощью из-за пандемии

Британские врачи пришли к выводу, что приостановка стандартных анализов, исследований, плановых операций и приемов в клиниках из-за концентрации системы на коронавирусе приводит к ухудшению состояния здоровья британцев, поэтому намерены восстановить все приемы и операции, отмененные из-за мер относительно сдерживания распространения COVID-19. Об этом говорится в статье ВВС, передает РБК-Украина.

"Главный медицинский консультант Великобритании профессор Крис Уитти все чаще упоминает об этом во время ежедневных брифингов, говоря о "косвенных" затратах на коронавирус", - говорится в материале.

Речь в том, что по всей Великобритании были отменены плановые операции, такие как замена сустава бедра или колена, что оказывает влияние на качество жизни людей, не получивших помощь.

Также профессор Дерек Олдерсон из Королевского колледжа хирургов отметил, что это окажет "серьезное влияние" на пациентов, оставшихся с болью и страдающих инвалидностью.

Как отмечается в материале, из-за остановки плановых операций возникнет отсрочка в их выполнении, которую в Британии оценили на уровне более 700 тыс. процедур в месяц. Исполнительный директор NHS England Саймон Стивенс призвал людей пользоваться услугами здравоохранения, когда это необходимо, и на этой неделе министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уже сообщил, что хочет, чтобы услуги восстанавливались.

В Британии опасаются, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, могут откладывать обращение за помощью из-за пандемии. Уже есть факты, говорящие о том, что в клиники поздно привозили детей, у которых был разрыв аппендикса и заражение крови.

Еще одно негативное последствие прекращения плановых процедур - скрининг на раковую опухоль, который был приостановлен в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, и резко сокращен в Англии.

"По оценкам Cancer Research UK, снижение количества скрининговых и срочных направлений от врачей общей практики означало, что каждую неделю диагностировалось на 2700 человек меньше людей. Было объявлено, что тысячи больных раком будут прооперированы в новых центрах, предназначенных для защиты от коронавируса, чтобы решить эту проблему", - отмечают авторы материала ВВС.

Кроме того, еще одним важным вопросом в период пандемии в Британии называют прививки, ведь в школах такие программы приостановлены, а в целом по стране опасаются снижения охвата населения вакцинацией.

Напомним, в Украине приказом МОЗ №698 от 23 февраля учреждениям здравоохранения приказано временно прекратить плановые госпитализации, сделать акцент на телемедицине. Сообщалось, что это приведет к отложенным тысячам плановых процедур, а значит, перенагрузке клиник осенью 2020 года.