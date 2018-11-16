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В Ужгороде водитель Porsche наехал на 12-летнего ребенка

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 21:29
В Ужгороде водитель Porsche наехал на 12-летнего ребенка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент девочка госпитализирована

В Ужгороде сегодня, 16 ноября, автомобиль Porsche совершил наезд на 12-летнего ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Закарпатской области.

Как отмечается, следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что 36-летний водитель Porsche не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю ужгородку-пешехода.

На данный момент девочка госпитализирована.

В Ужгороде водитель Porsche наехал на 12-летнего ребенкаФото: ДТП в Ужгороде (zk.npu.gov.ua)

По факту ДТП правоохранители начали проверку по ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.

Напомним, в поселке городского типа Никольское недалеко от Мариуполя произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой на перекрестке улицы Свободы и Подлесной. Установлено, что за рулем машины находился 31-летний местный житель.

Ранее во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое иностранцев.

В результате ДТП под Мариуполем погибли два человека В результате ДТП во Львовской области пострадали двое иностранцев
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