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В Ужгороде полиция проверяет информацию о вспышке коронавируса в супермаркете

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 14:57
В Ужгороде полиция проверяет информацию о вспышке коронавируса в супермаркете
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время расследования эксперты проверят соблюдение санитарных правил и норм

По данным местных СМИ, в одном из супермаркетов города Ужгород произошла вспышка коронавируса. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как сообщается, коронавирусную инфекцию подтвердили у шести работников супермаркета, однако заведение и в дальнейшем продолжает работать. Правоохранители сейчас проверяют информацию. В частности, во время расследования эксперты должны проверить соблюдение санитарных правил и норм.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве - ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

Напомним, полиция начала расследование массового инфицирования коронавирусом в Дарницком женском доме-интернате. Правоохранители обеспечивают охрану охваченного коронавирусом заведения.

Кроме того, в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердили в 260 человек, что на 65 меньше, чем днем ранее. Вместе с тем, за сутки от коронавируса вылечились 356 человек, что означает общее уменьшение активных случаев.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УжгородсупермаркетКоронавирус
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