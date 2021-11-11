Ужесточение наказания за фейковые COVID-сертификаты: когда Рада может окончательно принять закон

Верховная рада может принять во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за фейковые COVID-сертификаты уже 17 ноября. Однако этот срок не окончательный, поскольку все зависит от количества правок к документу.
Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку.
"Сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении зависят от количества правок. Если правок будет не много и аппарат их быстро рассмотрит, то, я думаю, что 17 ноября сможем выносить его на второе чтение. Но этот срок не окончательный и будет зависеть от количества правок", - заявил глава правоохранительного комитета Рады Сергей Ионушас.
Скорее всего, вопрос внедрения "ковидной амнистии" будет рассматриваться после того, как законопроект об усилении наказания за поддельные сертификаты подпишет президент.
Напомним, что Министерство здравоохранения сейчас работает над механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации.