Ужесточение наказания за фейковые COVID-сертификаты: когда Рада может окончательно принять закон

Верховная рада может принять во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за фейковые COVID-сертификаты уже 17 ноября. Однако этот срок не окончательный, поскольку все зависит от количества правок к документу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку.

"Сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении зависят от количества правок. Если правок будет не много и аппарат их быстро рассмотрит, то, я думаю, что 17 ноября сможем выносить его на второе чтение. Но этот срок не окончательный и будет зависеть от количества правок", - заявил глава правоохранительного комитета Рады Сергей Ионушас.

Скорее всего, вопрос внедрения "ковидной амнистии" будет рассматриваться после того, как законопроект об усилении наказания за поддельные сертификаты подпишет президент.