Ужасная боль для России: Подоляк объяснил распространение слухов о "контрабанде оружия"

Дальнобойное вооружение от союзников Украины причиняет достаточно боли армии России. Российская пропаганда умышленно прибегает к распространению слухов о якобы контрабанде оружия, чтобы сорвать поставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам. Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня - сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя", - пишет Подоляк.

По словам Подоляка, Кремль пытается сыграть на страхе западного общества, распространяя примитив о "черном рынке".

В то же время реальность совсем другая: