Ужасная боль для России: Подоляк объяснил распространение слухов о "контрабанде оружия"

Дальнобойное вооружение от союзников Украины причиняет достаточно боли армии России. Российская пропаганда умышленно прибегает к распространению слухов о якобы контрабанде оружия, чтобы сорвать поставки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам. Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня - сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя", - пишет Подоляк.
По словам Подоляка, Кремль пытается сыграть на страхе западного общества, распространяя примитив о "черном рынке".
В то же время реальность совсем другая:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявил о якобы фиксации случаев торговли оружием из Украины на черном рынке. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ожидает предметный разговор с представителями учреждения с доказательствами и фактами.