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Ужасная боль для России: Подоляк объяснил распространение слухов о "контрабанде оружия"

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 16:52
Ужасная боль для России: Подоляк объяснил распространение слухов о "контрабанде оружия" Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Дальнобойное вооружение от союзников Украины причиняет достаточно боли армии России. Российская пропаганда умышленно прибегает к распространению слухов о якобы контрабанде оружия, чтобы сорвать поставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам. Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня - сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя", - пишет Подоляк.

По словам Подоляка, Кремль пытается сыграть на страхе западного общества, распространяя примитив о "черном рынке".

В то же время реальность совсем другая:

  • украинские бойцы мотивированы и быстро учатся;
  • каждая единица оружия, является ценной для нашей армии;
  • Украина обеспечивает полный контроль и информирование союзников на всех этапах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявил о якобы фиксации случаев торговли оружием из Украины на черном рынке. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ожидает предметный разговор с представителями учреждения с доказательствами и фактами.

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