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"Ужас и акт терроризма": в ЕС отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине"

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня стало известно о смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, его нашли повешенным в киевском парке. Некоторые европарламентарии уже отреагировали на это и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на рекцию политиков в Twitter.

Немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон назвала произошедшее еще одним ночным ужасом.

"Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан", - написала она.

Также литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей странице в Twitter, что это акт терроризма.

"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", - написал он.

Напомним, в Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Отметим, в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым.

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