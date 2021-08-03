"Ужас и акт терроризма": в ЕС отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине"

Немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон назвала произошедшее еще одним ночным ужасом.

"Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан", - написала она.

Также литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей странице в Twitter, что это акт терроризма.

"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", - написал он.