UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Узбекистан ввел обязательную COVID-вакцинацию некоторых категорий граждан

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан страны. Среди них сотрудники силовых ведомств, образования и сферы услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана.

"Состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, обязательная вакцинация вводится для сотрудников торговых и сервисных объектов, банков, спортивных и развлекательных учреждений, а также зон отдыха. Кроме того, прививку от коронавируса будут обязаны сделать силовики, работники транспортной сферы, предприятий общественного питания, госслужащие и коммунальщики.

Перечисленные категории граждан страны должны получить первую дозу до 1 сентября, вторую - до 1 октября. При рекомендации медиков они будут обязаны до 1 ноября сделать третью прививку.

Читайте РБК-Украина в Google News
УзбекистанКоронавирусВакцинация