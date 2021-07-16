УЗ может зарабатывать миллиарды и без повышения тарифов, - Жмак

"На момент прихода меня в УЗ в августе 2020 года ситуация уже была катастрофической. Быстрый анализ показал, что УЗ выйдет из кризиса, если будет перевозить больше грузов и оптимизирует расходы. Этим мы и занялись", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в августе 2020 года доля УЗ на рынке вагонов составляла всего 19%, поэтому его первой задачей на новой должности было увеличить эту долю. Этого удалось достичь, снизив тарифы на перевозку.

"Тарифы на услуги УЗ были искусственно завышены. Вы не можете продавать клубнику в июле по той цене, по которой вы ее продаете в апреле. Тысяча гривен на вагоны УЗ - это неконкурентная цена, когда на рынке профицит вагонов. Поэтому наши первые шаги как раз были на понижение тарифа. Как только мы спустились к рыночной цене, мы поехали. И наша доля на рынке выросла с 19% до 24% за три месяца", - подчеркнул он.

Также руководство УЗ справилось с дефицитом локомотивов и улучшило диспетчеризацию. Это позволило уже в октябре перевозить рекордные 890 тыс тонн грузов в день, вместо 600 тыс.

"Также мы, предложив рынку более конкурентные услуги - такие, как длинные контракты, годовые и трехлетние, которые гарантировали УЗ доход порядка 3 млрд грн в год. Ведь сейчас стоимость вагона на рынке - 270 грн в день. А мы их сдали по 480", - отметил Жмак.

Большое внимание уделили также оптимизации расходов "Укрзализныци" - в частности, заморозили корпоративные банковские карты, доступ к которым имел Наблюдательный совет УЗ, и начали процесс сокращения вдвое аппарата, обслуживающего деятельность этого органа.

А вот повышение тарифов, по мнению Жмака, не принесет "Укрзализныци" дополнительных доходов, поэтому это решение должно быть сбалансированным и обязательно обсужден с бизнесом.

"Я заявлял, что не собираюсь повышать тарифы тогда, когда нет, когда везти. Это не приводит к увеличению прибыли. Мы подготовили очень постепенный подход к изменению тарифов. Первое - переход внеклассных в первый класс, дало дополнительный доход. Но это все согласовывая с рынком, чтобы был сбалансированный подход и рынок понимал, что мы собираемся делать", - пояснил Жмак.