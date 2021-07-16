УЗ может зарабатывать миллиарды и без повышения тарифов, - Жмак
"Укрзализныця" теряла средства, так как тарифы на грузоперевозки были искусственно завышены, и начала зарабатывать миллиарды, когда цены стали рыночными, а диспетчеризация улучшилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главы УЗ Владимира Жмака.
"На момент прихода меня в УЗ в августе 2020 года ситуация уже была катастрофической. Быстрый анализ показал, что УЗ выйдет из кризиса, если будет перевозить больше грузов и оптимизирует расходы. Этим мы и занялись", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, в августе 2020 года доля УЗ на рынке вагонов составляла всего 19%, поэтому его первой задачей на новой должности было увеличить эту долю. Этого удалось достичь, снизив тарифы на перевозку.
"Тарифы на услуги УЗ были искусственно завышены. Вы не можете продавать клубнику в июле по той цене, по которой вы ее продаете в апреле. Тысяча гривен на вагоны УЗ - это неконкурентная цена, когда на рынке профицит вагонов. Поэтому наши первые шаги как раз были на понижение тарифа. Как только мы спустились к рыночной цене, мы поехали. И наша доля на рынке выросла с 19% до 24% за три месяца", - подчеркнул он.
Также руководство УЗ справилось с дефицитом локомотивов и улучшило диспетчеризацию. Это позволило уже в октябре перевозить рекордные 890 тыс тонн грузов в день, вместо 600 тыс.
"Также мы, предложив рынку более конкурентные услуги - такие, как длинные контракты, годовые и трехлетние, которые гарантировали УЗ доход порядка 3 млрд грн в год. Ведь сейчас стоимость вагона на рынке - 270 грн в день. А мы их сдали по 480", - отметил Жмак.
Большое внимание уделили также оптимизации расходов "Укрзализныци" - в частности, заморозили корпоративные банковские карты, доступ к которым имел Наблюдательный совет УЗ, и начали процесс сокращения вдвое аппарата, обслуживающего деятельность этого органа.
А вот повышение тарифов, по мнению Жмака, не принесет "Укрзализныци" дополнительных доходов, поэтому это решение должно быть сбалансированным и обязательно обсужден с бизнесом.
"Я заявлял, что не собираюсь повышать тарифы тогда, когда нет, когда везти. Это не приводит к увеличению прибыли. Мы подготовили очень постепенный подход к изменению тарифов. Первое - переход внеклассных в первый класс, дало дополнительный доход. Но это все согласовывая с рынком, чтобы был сбалансированный подход и рынок понимал, что мы собираемся делать", - пояснил Жмак.
Как известно, Министерство инфраструктуры заговорило о намерении повысить тарифы на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.
Комментируя это решение, генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк заявил, что УЗ повышает тарифы на перевозки, однако качество этих перевозок становится все хуже. Поэтому если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться, а деньги, которые зарабатывает компания, должны идти не на огромные зарплаты руководства, а в поддержку работников УЗ.