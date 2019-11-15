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В УЗ ответили на слова Гончарука о намерении уволить менеджеров

Новости » Политика     15.11.2019 - 20:52
В УЗ ответили на слова Гончарука о намерении уволить менеджеров
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Ранее Гончарук заявил о "дикой коррупции" в УЗ

В "Укрзализныце" признали наличие "коррупционных факторов". Об этом заявил директор по вопросам закупок компании Сергей Довгаленко, комментируя заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о "дикой коррупции" в УЗ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.uа.

"У многих граждан "Укрзализныця" исторически ассоциируется с коррупцией. Конечно, в компании существуют коррупционные факторы, и от этого нельзя дистанцироваться. Мы громко признали это в нашей стратегии закупок, которая была представлена общественности в сентябре. Сейчас мы реализуем эту стратегию", - сказал он.

По его словам, стратегия предусматривает развитие структуры категорийного менеджмента для обеспечения единого центра ответственности за процесс "от заказа до оплаты". Там также уверяют, что работают над усилением конкуренции, передачей в аутсорсинг некоторых категорий закупок и анализируют ожидаемую стоимость на соответствие рыночным показателям.

Довгаленко добавил, что сейчас в компании выстраивается "централизованная функция закупок". "В масштабе 20 тысяч тендеров, УЗ проводит ежегодно, сделано еще немного, но, например, на закупки дизтоплива и масел, а это самая большая статья расходов компании - около 9 млрд грн в год, нам в августе-октябре этого года удалось сэкономить 130 млн грн. И это не от ожидаемой стоимости, которую мы определяем сами, а от реального рынка. Многое изменится после вступления в силу новой редакции закона о государственных закупках, который еще больше будет способствовать проведению прозрачных, справедливых и конкурентных процессов", - сообщил директор по вопросам закупок УЗ.

Напомним, в эфире "Сниданка с 1+1" глава правительства Алексей Гончарук анонсировал принятие решения о смене руководства "Укрзализныци". По его словам, работники предприятия жалуются на "дикую коррупцию", ведь менеджмент "занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце". Так он прокомментировал то, что протестующие обвинили директора УЗ Евгения Кравцова в коррупции.

Накануне в центре Киева протестующие железнодорожники заявили о коррупции в компании. Между Офисом президента, Кабмином, "Укрзализныцей" и профсоюзами железнодорожников была достигнута договоренность создать рабочую группу, которая должна проработать вопрос численности персонала. Вопрос сокращения 120 тысяч работников, которых могут уволить из-за приватизации компании, не соответствует действительности. Также по результатам переговоров финансовой службе поручено найти средства на выплату годового вознаграждения уже в декабре.

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Новости Украины УкрзализныцяАлексей Гончарук
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