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УЗ отримає нові пасажирські вагони: їх зроблять із сталі "Метінвесту"

Фото: УЗ отримає нові пасажирські вагони: їх зроблять із сталі "Метінвесту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Компанія Метінвест-СМЦ відвантажила 1000 тонн металопрокату для будівництва 66 пасажирських вагонів. Поставлений металопрокат - це гнутий профіль, холоднокатані та гарячекатані листи виробництва Запоріжсталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Крім того, в рамках замовлення були поставлені пасажирські осі, виготовлені на Каметсталі за спеціальними кресленнями: це гарантує їхню відповідність суворим стандартам безпеки та надійності, каже менеджер по роботі з ключовими клієнтами Метінвест-СМЦ Павло Бобраков. 

Для виробництва візків вагонів було додатково імпортовано понад 200 тонн конструкційного листа, який був виготовлений за особливими вимогами: це підкреслює комплексний підхід Метінвест-СМЦ до забезпечення виробників усією необхідною номенклатурою продукції.

Поставки Метінвест-СМЦ відіграють ключову роль у модернізації залізничного парку України. Співпраця з такими великими виробниками, як Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), дозволяє задовольняти зростаючі потреби УЗ в нових пасажирських вагонах.

"Укрзалізниця та КВБЗ уклали новий контракт на постачання 100 пасажирських вагонів. Ця угода відкриває нові можливості для подальшого розвитку нашої співпраці. Уже сьогодні з КВБЗ підписано контракти на понад 2300 тонн металопрокату, що підтверджує міцність і довгостроковість наших партнерських відносин", - зауважив директор із регіональних продажів Метінвест-СМЦ Андрій Ковальов. 

Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі Метінвесту. Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих - хмарочос The Shard у Лондоні.

Також сталь Метінвесту використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.

Крім того, Метінвест розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень - попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. 

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