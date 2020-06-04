Уверенное снижение: что происходит с курсом доллара 4 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,83 гривен за доллар. Курс евро снизился на 7 копеек до 29,96 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,61 (26,66 - 3 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 3 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,53 (29,56 - 3 июня), продажи - 29,96 (30,03 - 3 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,40 (3,39 - 3 июня), продажи 3,89 (3,88 - 3 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,93 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 июня справочный курс на уровне 26,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 июня (26,77 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,65 - 26,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров МВФ включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.