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Уверен, новые санкции ЕС против России будут уже на этой неделе, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Владимир Зеленский обратился сегодня в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против России, против их режима и ударить по российским деятелям, ответственным за эту войну. По их недвижимости, по их счетам, яхтам и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

Президент уверен, что новые санкции будут, и будут уже на этой неделе. Зеленский также сегодня провел разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о нашем сотрудничестве, о развитии Украины со всеми вместе в Европейском Союзе.

"Важный разговор состоялся с премьер-министром Канады, продолжаем вместе координировать позиции накануне саммитов НАТО и "Большой семерки". Джастин Трюдо поддержит нас. Особый аспект – это гарантии безопасности для Украины, жизненно нужные, и не только нам", - отметил президент.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Греции, который первым из официальных лиц Европы решил поддержать работу гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз, необходимый каждому.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 28-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину