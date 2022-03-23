Уверен, новые санкции ЕС против России будут уже на этой неделе, - Зеленский

Владимир Зеленский обратился сегодня в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против России, против их режима и ударить по российским деятелям, ответственным за эту войну. По их недвижимости, по их счетам, яхтам и т.д.

Президент уверен, что новые санкции будут, и будут уже на этой неделе. Зеленский также сегодня провел разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о нашем сотрудничестве, о развитии Украины со всеми вместе в Европейском Союзе.

"Важный разговор состоялся с премьер-министром Канады, продолжаем вместе координировать позиции накануне саммитов НАТО и "Большой семерки". Джастин Трюдо поддержит нас. Особый аспект – это гарантии безопасности для Украины, жизненно нужные, и не только нам", - отметил президент.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Греции, который первым из официальных лиц Европы решил поддержать работу гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз, необходимый каждому.