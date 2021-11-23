Увеличить финансирование и наказывать за оскорбления: полиция просит Раду пересмотреть законы

Белошицкий призвал Верховную Раду пересмотреть закон "О Государственном бюджете", чтобы увеличить финансирование на денежное обеспечение полицейских.

"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет на реагирование и на профилактику в частности", - подчеркнул он.

Также Белошицкий просит рассмотреть законопроект 5050-1, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях и вводит ответственность за публичное оскорбление полицейского. По его словам, этот вопрос сейчас стоит достаточно критично.