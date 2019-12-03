Увеличилось количество жертв ДТП под Киевом с участием маршрутки

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Буча под Киевом с участием маршрутки и внедорожника, погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что на данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП, место аварии охраняется патрульными, которые также обеспечивают безопасность дорожного движения.

"Час назад в городе Буча произошло столкновение двух транспортных средств: легкового автомобиля Porsche Cayenne и автобуса Рута. По состоянию на сейчас - 2 пострадавших и 2 погибших", - рассказали в полиции.

Фото: место ДТП в Буче (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Буче водитель внедорожника Porsche не предоставил преимущество маршрутке и въехал ей в бок. В результате столкновения маршрутка на проходящего мимо пешехода, который погиб на месте. Изначально сообщалось лишь об одном погибшем в результате ДТП.

Ранее РБК-Украина писало, что 3 декабря в Воронежской области России произошло ДТП в котором пострадали украинцы. Водитель автобуса из-за сложных погодных условий не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Изначально сообщалось о 17 пострадавших украинцах, однако в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что различные травмы получили 8 украинцев. Из них один в тяжелом состоянии.