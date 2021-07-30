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Увеличилось количество поездов, которые задерживаются из-за ДТП на переезде в Решетиловке

Автор: Инна Собора

Увеличилось количество поездов, которые задерживаются из-за аварии на переезде в Полтавской области. Сейчас время в пути увеличилось для восьми пассажирских рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По состоянию на 08:45 задерживаются поезда:

  • №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа 50 минут);
  • №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);
  • №126 Киев - Константиновка (задержка составила 2 часа);
  • №17 Харьков - Ужгород (задержка составила 2 часа);
  • №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 2 часа);
  • №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 1 час 30 минут);
  • №41 Днепр -Трускавец (задержка составила 1 час);
  • №58 Одесса - Ковель (задержка составила 1 час).

Напомним, ранее сообщалось о задержке шести поездов.

Как известно, в ночь на 30 июля в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути.

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