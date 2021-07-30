Увеличилось количество поездов, которые задерживаются из-за ДТП на переезде в Решетиловке

Увеличилось количество поездов, которые задерживаются из-за аварии на переезде в Полтавской области. Сейчас время в пути увеличилось для восьми пассажирских рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
По состоянию на 08:45 задерживаются поезда:
Напомним, ранее сообщалось о задержке шести поездов.
Как известно, в ночь на 30 июля в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути.