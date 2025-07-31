Увага до слуху може врятувати нирки: виявлено неочевидну ознаку хвороби

Що треба знати про хронічну хворобу нирок?

Хронічна хвороба нирок - це підступний стан, який часто розвивається безсимптомно на ранніх стадіях. Коли з'являються класичні ознаки, такі як набряки, зміни у сечовипусканні чи постійна втома, функція нирок може бути вже значно знижена. Саме тому пошук ранніх, нетипових маркерів захворювання є пріоритетом для сучасної медицини.

Дослідження показують, що пацієнти з хронічною хворобою нирок мають значно вищий ризик розвитку сенсоневральної приглухуватості - найпоширенішого типу втрати слуху у дорослих. Цей зв'язок пояснюється кількома фізіологічними причинами.

По-перше, нирки та внутрішнє вухо мають схожу структуру на мікроскопічному рівні. Вони обидва містять делікатні судинні мережі та клітини, відповідальні за транспортування рідини та електролітів. Коли токсини та продукти життєдіяльності накопичуються в крові через погану роботу нирок (уремія), вони можуть пошкоджувати чутливі структури внутрішнього вуха, що відповідають за сприйняття звуку.

По-друге, обидва органи є вразливими до системних захворювань, таких як цукровий діабет та артеріальна гіпертензія, які є провідними причинами ХХН. Високий тиск та підвищений рівень цукру в крові пошкоджують дрібні кровоносні судини по всьому тілу, включаючи ті, що живлять нирки та слуховий апарат.

Що це означає для звичайної людини?

Якщо ви або ваші близькі помітили поступове погіршення слуху, яке не можна пояснити очевидними причинами (наприклад, віком чи постійним впливом шуму), це може бути приводом для більш ретельної перевірки стану здоров'я, зокрема функції нирок. Особливо уважними варто бути людям із груп ризику: діабетикам, гіпертонікам та тим, хто має сімейну історію захворювань нирок.

Лікарі наголошують: втрата слуху не є стовідсотковим показником хвороби нирок, але це важливий сигнал, який не можна ігнорувати. Своєчасне звернення до сімейного лікаря чи нефролога для проведення базових аналізів - аналізу сечі та крові на креатинін може допомогти виявити проблему на ранній стадії, коли лікування є найбільш ефективним.

Пам'ятайте, уважне ставлення до таких, на перший погляд, непов'язаних симптомів може зберегти не лише слух, а й здоров'я життєво важливих органів.