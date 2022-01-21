"Утилизация" хомяков из-за COVID: жители Гонконга встали на защиту грызунов

Жители Гонконга создали петицию для защиты грызунов. Неравнодушные граждане выступили против убийства хомяков, шиншилл, кроликов и морских свинок. По заявлению властей у некоторых из этих мелких млекопитающих обнаружили COVID. Также позже болезнь диагностировали у работников зоомагазина, где продавали больных грызунов.

На данный момент документ подписали более 36 тысяч человек. При этом Общество по предотвращению жестокого обращения с животными осудило варварское решение.

Волонтеры не давали людям сдавать купленных грызунов, как приказали власти. Однако чиновники, в свою очередь, пригрозили зоозащитникам судами.