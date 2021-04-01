Для устройств Apple запустят проездной с данным о COVID

Международная организация авиаперевозок (IATA) разрабатывает цифровой проездной для проверки результатов тестов на COVID-19 и сертификатов на вакцины на платформе Apple. Такой проездной хотят запустить в середине апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Проездной будет иметь такие функции:
Цифровой проездной пока находится на стадии тестирования. Запуск приложения для Apple планируется около 15 апреля. Далее проездной запустят и для Android.
"Но приложение станет успешным только в том случае, если его примут авиакомпании, разные страны и аэропорты", - отметил региональный вице-президент IATA по Африке и Ближнему Востоку Камил Алавади.
Напомним, Еврокомиссия представила проект цифровых COVID-сертификатов для путешествий.
Также днями премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил отработать вопросы поездок с паспортами вакцинации.