Устроивший стрельбу в Екатеринбурге экс-полицейский задержан: спецназ взял штурмом квартиру

В российском Екатеринбурге спецназ штурмом взял квартиру, из окна которой пьяный экс-полицейский обстреливал прохожих , тяжело ранив девочку и сотрудника Росгвардии. В ходе операции применялись светошумовые гранаты.

Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, стрелка задержали живым. Его вывели из подъезда. В квартире экс-полицейского работают правоохранители.

Вечером 30 мая бывший полицейский открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже огонь про прохожим. По словам очевидцев, сейчас на месте событий продолжается стрельба. Территория вокруг многоквартирного жилого дома оцеплена, российские силовики готовятся штурмовать квартиру. Жителей для проведения спецоперации эвакуировали.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД и участвовал в военных конфликтах. Мужчина вооружен карабином "Сайга". Возбуждено уголовное дело.

В результате стрельбы ранен сотрудник Росгвардии и девочка. Она получила пулю в живот. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.