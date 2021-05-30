Устроивший стрельбу в Екатеринбурге экс-полицейский задержан: спецназ взял штурмом квартиру
В российском Екатеринбурге спецназ штурмом взял квартиру, из окна которой пьяный экс-полицейский обстреливал прохожих, тяжело ранив девочку и сотрудника Росгвардии. В ходе операции применялись светошумовые гранаты.
Об этом сообщает E1.RU.
По данным издания, стрелка задержали живым. Его вывели из подъезда. В квартире экс-полицейского работают правоохранители.
Вечером 30 мая бывший полицейский открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже огонь про прохожим. По словам очевидцев, сейчас на месте событий продолжается стрельба. Территория вокруг многоквартирного жилого дома оцеплена, российские силовики готовятся штурмовать квартиру. Жителей для проведения спецоперации эвакуировали.
По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД и участвовал в военных конфликтах. Мужчина вооружен карабином "Сайга". Возбуждено уголовное дело.
В результате стрельбы ранен сотрудник Росгвардии и девочка. Она получила пулю в живот. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Напомним, 30 мая в городе Хайалиа в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерт. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.
Отметим, ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.
Как писало РБК-Украина, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.