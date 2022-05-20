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Установлен командир роты войск РФ, приказывавший убивать гражданских в Киевской области

Фото: Буча после освобождения от российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские правоохранители установили командира роты войск РФ, который отдавал приказы убивать гражданских в Киевской области. Без его разрешения жители села Липовки Бучанского района не могли выйти из дома даже за водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

“Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск с РФ в составе 35 общевойсковой армии", - написала она в своем Facebook.

По ее словам, прокуроры совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с убийством. По данным следствия, российский офицер был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Он распоряжался даже тем, можно ли местным жителям оказывать медпомощь и покидать свои дома.

Фото: командир роты российских войск Василий Литвиненко, отдававший приказ убивать гражданских (facebook.com/VenediktovaIryna)

Следствие установило, что для исполнения преступных приказов командира роты, подчиненные из автоматов ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе. Однако на этом они не остановились - вскоре оккупанты из танка расстреляли дом, где был ранен ими житель. Он сгорел вместе с домом.

Венедиктова добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают других участников этого преступления, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

Напомним, 13 мая Киевский суд начал слушания по делу российского военного Вадима Шишимарина, который подозревается в убийстве мирного жителя в селе Чупаховка.

Отметим, Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию военных преступлений России в Украине.

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