"Устал от войны". Возле линии разграничения задержали гранатометчика "ЛНР"

Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержала возле линии разграничения боевика так называемой "Луганской народной республики". Он воевал против украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Сообщается, что житель Попаснянского района в 2016 освободился из тюрьмы в оккупированном Красном Луче, попытался выехать на подконтрольную территорию, но его не выпустили. В дальнейшем он присоединился к боевикам.

Также сообщается, что в "казачьем полке имени Платова" он получил позывной "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика. Участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС, вел прицельный огонь из гранатометов по украинской бронетехнике в районе сел Новоалександровка и Троицкое.

"Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

Ему сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.