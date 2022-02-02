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"Устал от войны". Возле линии разграничения задержали гранатометчика "ЛНР"

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Луганская область, Среда 02 февраля 2022 18:20
"Устал от войны". Возле линии разграничения задержали гранатометчика "ЛНР" Фото: сотрудники СБУ задержали боевика (ssu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержала возле линии разграничения боевика так называемой "Луганской народной республики". Он воевал против украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что житель Попаснянского района в 2016 освободился из тюрьмы в оккупированном Красном Луче, попытался выехать на подконтрольную территорию, но его не выпустили. В дальнейшем он присоединился к боевикам.

Также сообщается, что в "казачьем полке имени Платова" он получил позывной "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика. Участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС, вел прицельный огонь из гранатометов по украинской бронетехнике в районе сел Новоалександровка и Троицкое.

"Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

Ему сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский суд заочно приговорил к 9 годам лишения свободы командира разведывательной группы боевиков так называемой "ДНР".

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