Условный срок и крупный штраф. Во Франции врача приговорили за подделку COVID-документов

Во французском департаменте Канталь осудили врача, который подрабатывал COVID-пропуска. Мужчину приговорили к условному сроку, а также штрафу в размере 40 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Осужденному мужчине также запретили в течение следующих 5 лет заниматься своей профессией. Причиной такого судебного решения стала подделка 35 COVID-пропусков.

Врач-пенсионер работал в домах для пожилых людей в Орийаке, Вик-сюр-Сер и Кантале. После задержания медик почти сразу признал свою вину и подтвердил, что сделал несколько поддельных пропусков. Врач пытался оправдать свой поступок тем, что вакцина якобы является "генной терапией".