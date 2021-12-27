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Условный срок и крупный штраф. Во Франции врача приговорили за подделку COVID-документов

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Канталь, Понедельник 27 декабря 2021 12:59
Условный срок и крупный штраф. Во Франции врача приговорили за подделку COVID-документов Фото: французский врач получил приговор за подделку COVID-документов (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во французском департаменте Канталь осудили врача, который подрабатывал COVID-пропуска. Мужчину приговорили к условному сроку, а также штрафу в размере 40 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Осужденному мужчине также запретили в течение следующих 5 лет заниматься своей профессией. Причиной такого судебного решения стала подделка 35 COVID-пропусков.

Врач-пенсионер работал в домах для пожилых людей в Орийаке, Вик-сюр-Сер и Кантале. После задержания медик почти сразу признал свою вину и подтвердил, что сделал несколько поддельных пропусков. Врач пытался оправдать свой поступок тем, что вакцина якобы является "генной терапией".

К подделке документов причастен и его сын, который выступал посредником и искал желающих получить подделку. Он также пользовался поддельным пропуском. Его приговорили к 3 тысячам евро штрафа.

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