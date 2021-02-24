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Условия хранения COVID-вакцины Pfizer могут стать более доступными

Автор: РБК-Украина

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) планирует одобрить запрос компании Pfizer Inc / BioNTech относительно разрешения хранить их вакцину против COVID-19 при стандартных температурах морозильной камеры вместо ультрахолодных условий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на New York Times.

Ожидается, что FDA внесет изменения в инструкцию по использованию по вакцины.

На прошлой неделе компании заявили, что просили американский регулятор здравоохранения смягчить требования по хранению вакцины COVID-19 при сверхнизких температурах, что потенциально позволит сохранять ее в обычных аптечных морозильных камерах.

В декабре FDA дала разрешение на экстренное использование вакцины при условии ее хранения при температуре от -80ºC до-60ºC, то есть сейчас она должна транспортироваться в специальных контейнерах. Это усложняет доступ к вакцине в странах, которые не имеют или имеют недостаточно специального оборудования для хранения препарата. Среди таких стран и Украина.

По информации Офиса президента, вакцина против COVID-19 американской компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

Компании Pfizer и BioNTech начали исследования эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer в начале февраля.

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