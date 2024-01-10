По усій Україні невеликий сніг, на дорогах попереджають про ожеледицю: погода на завтра

Завтра, 11 січня, по усій території України очікується невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"В Україні часом невеликий сніг (вночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів).", - пише пресслужба.
На дорогах країни ожеледиця.
Зазначається, що вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.
Температура:
Фото: погода на 11 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с., по області місцями пориви 15-18 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -2 до -7 морозу, а вдень від 0 до -5. У Києві протягом доби від -1 до -3.
На дорогах очікується ожеледиця.
Сніголавинна небезпека
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 10-11 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
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