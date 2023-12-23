По усій території України очікується сніг, подекуди ожеледиця: погода на завтра

Завтра, 24 грудня, по усій території України очікується невеликий сніг. На півдні країни також можливі дощі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями.В Україні місцями невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг, вдень у південній частині з дощем", - пише пресслужба.
Подекуди на дорогах країни ожеледиця.
Зазначається, що вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 24 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий", - пише пресслужба.
Температура в області вночі -1 - -6, а вдень від -2 до +3. Тим часом у Києві - вночі -2 - -4, а вдень близько 0.
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