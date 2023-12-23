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По усій території України очікується сніг, подекуди ожеледиця: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 24 грудня, по усій території України очікується невеликий сніг. На півдні країни також можливі дощі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями.В Україні місцями невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг, вдень у південній частині з дощем", - пише пресслужба.

Подекуди на дорогах країни ожеледиця. 

Зазначається, що вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -4 до -1 вночі й від 0 до +2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -4 до -1 вночі й від 0 до +1 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -4 до +1 вночі й від +0 до +5 вдень;
  • на сході коливатиметься від -4 до -1 вночі й від -1 до +1 вдень.

Фото: погода на 24 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -1 - -6, а вдень від -2 до +3. Тим часом у Києві - вночі -2 - -4, а вдень близько 0. 

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Погода в Україні