Усилят меры безопасности: полиция готовится к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

"2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране-агрессору", - подчеркнул Яровой.

Планируется, что во время чествования памяти погибших в Доме профсоюзов, к обеспечению публичной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардейцев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в этом году годовщина событий в Одессе совпадает с Пасхой. Будут привлекаться дополнительные силы не только для обеспечения безопасности в культовых сооружениях, но и если анонсируются какие-то массовые мероприятия.

"С начала недели полиция вместе с НГУ начали оперативно-профилактические отработки. И уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут внедрены усиленные меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины", - сказал Клименко.