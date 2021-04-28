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Усилят меры безопасности: полиция готовится к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

Автор: Андрей Василюк

Одесские правоохранители готовятся к мероприятиям, которые пройдут в городе 2 мая к 7-й годовщине трагедии в Доме профсоюзов. Уже с 30 апреля в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности.

Об этом 28 апреля, во время селекторного совещания, заявили глава Нацполиции Игорь Клименко и первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД Украины.

"2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране-агрессору", - подчеркнул Яровой.

Планируется, что во время чествования памяти погибших в Доме профсоюзов, к обеспечению публичной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардейцев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в этом году годовщина событий в Одессе совпадает с Пасхой. Будут привлекаться дополнительные силы не только для обеспечения безопасности в культовых сооружениях, но и если анонсируются какие-то массовые мероприятия.

"С начала недели полиция вместе с НГУ начали оперативно-профилактические отработки. И уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут внедрены усиленные меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины", - сказал Клименко.

Напомним, в прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Российской Федерацией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".

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