Вместо усиления оккупантам предлагают поменять памперсы. Новый перехват ГУР

"Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят - памперсы поменяйте. Чего вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас их… (вообще) ничего" , - говорит он.

По его словам, дела настолько плохи, что у них уже нет танка.

"У нас был танк один - 72. Его сожгли. Склады наши с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб... (уничтожать). Они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", - жалуется он.