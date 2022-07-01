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Усик заявил о готовности убивать солдат РФ

Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о своем опыте пребывания в силах территориальной обороны и поделился самым большим страхом рядовых защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Украинский боксер признался, что страх преследовал его каждый день пребывания в терробороне. Спасение искал в доверии к высшим силам.

"Я молился и просил, чтобы Бог не давал кому-то попыток убить меня." Не дай никому стрелять в меня. И, пожалуйста, не заставляй меня стрелять в другого". Но если бы я почувствовал опасность, угрозу своей жизни или моей семье, то убил бы российского солдата", – заявил Усик.

Ранее украинец согласовал дату реванша с Энтони Джошуа. Старые знакомые выйдут в ринг 20 августа. Поединок примет аравийская Джидда, а мощная промо-кампания боя уже началась.

На профи-ринге Усик провел 19 поединков, в которых только побеждал (13 раз нокаутом). Джошуа 26 раз выходил в ринг – 24 победы (22 KO), 2 поражения.

К слову, недавно появилось эффектное промо реванша между Усиком и Джошуа.

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