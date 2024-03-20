"Усик – справжній вбивця". Ф'юрі несподівано нагородив українця компліментами

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Мій бій з Усиком – найбільше протистояння XXI століття. Жоден поєдинок не буде гучнішим за нього. Усик – справжній вбиваця. Він побив нашого хлопця (Джошуа – ред.), та ще й двічі поспіль. Хіба може взагалі йтися про якусь недооцінку?" – заявив Ф'юрі.

Усесвітня боксерська рада (WBC) запропонувала провести суддівську реформу перед боєм "Циганського Короля" проти українця. Функціонери прагнуть збільшити суддівську колегію до п'яти-шести осіб, щоб зменшити вірогідність суперечливих рішень. Якщо Усик або Ф'юрі не вийдуть в ринг 18 травня, то заплатять 10 млн доларів штрафу.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.