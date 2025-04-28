Усик і Дюбуа провели битву поглядів: британець шокував негідним вчинком (відео)

Що відомо про бій Усик - Дюбуа 2

Реванш Усик - Дюбуа офіційно відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі". Це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, адже на кону стоятимуть усі основні чемпіонські пояси - WBC, WBA, WBO, IBF та титул журналу Ring.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді.

Варто згадати, що той бій супроводжувався суперечливим епізодом: у 5-му раунді Дюбуа завдав Усику удару нижче пояса, через що поєдинок був ненадовго зупинений.

З того часу обидва боксери провели кілька видовищних поєдинків. Так, Усик у травні 2024 року переміг Тайсона Ф’юрі та об’єднав усі пояси надважкої ваги, ставши першим абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох титулів.

Своєю чергою Дюбуа повністю реабілітувався за поразку українцю, здобувши перемоги над Джаррелом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа, що дозволило йому завоювати титул чемпіона IBF.

Наразі обидва боксери перебувають у чудовій формі та налаштовані на перемогу. Усик має шанс остаточно закріпити своє домінування у надважкій вазі, а Дюбуа прагне взяти реванш і переписати історію.

Раніше тренер чемпіонів оцінив шанси Усика в боях з Дюбуа та Паркером.