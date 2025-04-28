Усик і Дюбуа провели битву поглядів: британець шокував негідним вчинком (відео)

Олександр Усик і Даніель Дюбуа після словесної "перепалки" зустрілися на стадіоні "Вемблі" у Лондоні для проведення офіційної битви поглядів перед боєм-реваншем, який відбудеться 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт DAZN Boxing.

Як пройшла битва поглядів Усика і Дюбуа Під час традиційного обміну поглядами атмосфера між боксерами вийшла за межі звичної напруги. Олександр Усик і Даніель Дюбуа (фото: instagram.com/queensberrypromotions) Після кількох секунд контакту Дюбуа несподівано штовхнув Усика, що спричинило миттєву реакцію охорони та команди обох боксерів. Олександр, втім, зберіг спокій і стримано відреагував на провокацію. Відео інциденту вже активно поширюється у соцмережах, викликаючи хвилю обговорень серед вболівальників. Багато хто розцінив дії британця як прояв нервозності перед важливим боєм. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Queensberry (@queensberrypromotions)

Також зазначимо, що Усик під час першої битви поглядів напередодні реваншу продемонстрував поширений знак тризуба, який робиться трьома пальцями - вказівним, середнім та безіменним. Олександр Усик показав патріотичний жест на битві поглядів (фото: instagram.com/queensberrypromotions)