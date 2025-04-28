Усик і Дюбуа провели битву поглядів: британець шокував негідним вчинком (відео)
Олександр Усик і Даніель Дюбуа після словесної "перепалки" зустрілися на стадіоні "Вемблі" у Лондоні для проведення офіційної битви поглядів перед боєм-реваншем, який відбудеться 19 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт DAZN Boxing.
Як пройшла битва поглядів Усика і Дюбуа
Під час традиційного обміну поглядами атмосфера між боксерами вийшла за межі звичної напруги.Олександр Усик і Даніель Дюбуа (фото: instagram.com/queensberrypromotions)
Після кількох секунд контакту Дюбуа несподівано штовхнув Усика, що спричинило миттєву реакцію охорони та команди обох боксерів. Олександр, втім, зберіг спокій і стримано відреагував на провокацію.
Відео інциденту вже активно поширюється у соцмережах, викликаючи хвилю обговорень серед вболівальників. Багато хто розцінив дії британця як прояв нервозності перед важливим боєм.
Також зазначимо, що Усик під час першої битви поглядів напередодні реваншу продемонстрував поширений знак тризуба, який робиться трьома пальцями - вказівним, середнім та безіменним.Олександр Усик показав патріотичний жест на битві поглядів (фото: instagram.com/queensberrypromotions)
Що відомо про бій Усик - Дюбуа 2
Реванш Усик - Дюбуа офіційно відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі". Це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, адже на кону стоятимуть усі основні чемпіонські пояси - WBC, WBA, WBO, IBF та титул журналу Ring.
Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді.
Варто згадати, що той бій супроводжувався суперечливим епізодом: у 5-му раунді Дюбуа завдав Усику удару нижче пояса, через що поєдинок був ненадовго зупинений.
З того часу обидва боксери провели кілька видовищних поєдинків. Так, Усик у травні 2024 року переміг Тайсона Ф’юрі та об’єднав усі пояси надважкої ваги, ставши першим абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох титулів.
Своєю чергою Дюбуа повністю реабілітувався за поразку українцю, здобувши перемоги над Джаррелом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа, що дозволило йому завоювати титул чемпіона IBF.
Наразі обидва боксери перебувають у чудовій формі та налаштовані на перемогу. Усик має шанс остаточно закріпити своє домінування у надважкій вазі, а Дюбуа прагне взяти реванш і переписати історію.
Раніше тренер чемпіонів оцінив шанси Усика в боях з Дюбуа та Паркером.