Усик – Ф'юрі. Зірковий промоутер зізнався українцю в любові, але корисливо підтримав британця

Іменитий посередник Едді Гірн поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
Гірн у власних симпатіях відштовхнувся від інтересів свого клієнта – колишнього чемпіона за низкою версій Ентоні Джошуа. На переконання британського промоутера, звитяга Ф'юрі з паралельною перемогою Джошуа над екс-бійцем UFC Френсісом Нганну зробить невідворотною очну британську битву. Поєдинок Ф'юрі проти Джошуа нібито стане "найбільшим боєм в історії боксу".
"Тому я хочу, щоб Ф'юрі здобув перемогу. Я насправді люблю Усика та сильно його поважаю, але заради Ентоні хочу, щоб у цьому поєдинку переміг Тайсон. Я хочу, щоб Ф'юрі став абсолютним чемпіоном", – зізнався очільник Matchroom Sport.
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.
Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.
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