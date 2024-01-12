Усик – Ф'юрі. Зірковий промоутер зізнався українцю в любові, але корисливо підтримав британця

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Гірн у власних симпатіях відштовхнувся від інтересів свого клієнта – колишнього чемпіона за низкою версій Ентоні Джошуа. На переконання британського промоутера, звитяга Ф'юрі з паралельною перемогою Джошуа над екс-бійцем UFC Френсісом Нганну зробить невідворотною очну британську битву. Поєдинок Ф'юрі проти Джошуа нібито стане "найбільшим боєм в історії боксу".

"Тому я хочу, щоб Ф'юрі здобув перемогу. Я насправді люблю Усика та сильно його поважаю, але заради Ентоні хочу, щоб у цьому поєдинку переміг Тайсон. Я хочу, щоб Ф'юрі став абсолютним чемпіоном", – зізнався очільник Matchroom Sport.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.