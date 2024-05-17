Усик – Ф'юрі. Чемпіони зважилися і поштовхалися перед боєм: відео

Традиційна церемонія зважування боксерів відбулася напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Актуальна вага Усика – 105,9 кг. Українець з часу протистояння з британцем Даніелем Дюбуа торік набрав понад 5,5 кілограмів. Тим часом під Ф'юрі ваги показали 118,8 кг. Перед поєдинком проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну восени "Циганський Король" важив майже 126 кг.

Культовий ринг-анонсер Майкл Баффер запросив Усика та Ф'юрі провести битву поглядів. Утім, тривалого поєдинку нервів не вийшло. Опоненти зіткнулися лобами, а потім британець відштовхнув суперника та спровокував невеликий конфлікт команд обох чемпіонів.

Раніше Ф'юрі здивував трансформацією тіла. Британський чемпіон помітно схуд під наглядом нутриціолога Грега Марріотта. Фахівець посадив свого підопічного на спеціальну дієту, змінивши гастрономічні звички важковаговика.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

У понеділок батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.