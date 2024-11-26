Усик – Ф'юрі 2. Нічний жах українських боксерів став спаринг-партнером британця

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

"Сьогодні ми тут", – написав Кособуцький та додав кілька спільних із Ф'юрі світлин в допис у популярній соцмережі.

36-річний казах білоруського походження став спаринг-партнером "Циганського Короля". На профі-ринзі він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (18 нокаутів). Зокрема, Кособуцький встиг здолати трьох українців – Олександра Нестеренка, Максима Педюру та Костянтина Довбищенка.

Досвідчений боксер не виходив у ринг із минулого літа. Тоді він скандально програв нігерійцю Аджагбі та не зміг завоював титул WBC Silver у надважкій вазі. Кособуцький був дискваліфікований у 5-му раунді за навмисні удари нижче пояса.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме трьох претендентів на заміну. Компанію чемпіону IBF Дюбуа складуть ще два важковаговики – Чарр (регулярний чемпіон WBA) і Паркер (тимчасовий чемпіон WBO).

Українець претендуватиме на 60% від гонорарного фонду реваншу. "Циганському Королю" залишаться 40%. Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO заробить орієнтовно 114 млн доларів. За перший бій Усик отримав значно менше – 38 млн "зелених".

Нещодавно "Циганський Король" оголосив про старт підготовки до реваншу. Ф'юрі полетів на Мальту, де тренуватиметься 5 тижнів. Звідти він вирушить безпосередньо в Ер-Ріяд на другий поєдинок.