Усик – Ф'юрі 2: букмекери назвали переможця супербою

Усик – Ф'юрі 2: хто став фаворитом букмекерів

Уночі з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, відбудеться вирішальний бій українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі за титул чемпіона за версіями WBA, WBO, WBC.

Після перемоги Усика навесні цього року суперники на Kingdom Arena проведуть реванш, який вже вважають "поєдинком століття".

Букмекери назвали фаворитом Олександра Усика, а найімовірніший фінал бою – перемога українця за очками.

За даними Favbet, перемогу здобуде Олександр Усик. На виграш українця можна поставити з коефіцієнтом 1,72. Коефіцієнт на перемогу Ф'юрі – 2,25. Оцінка на нічию – 18,00.

Скриншот favbet.ua

Букмекерська контора Vbet дає схожі прогнози. Коефіцієнт на перемогу Усика – 1,75, Ф'юрі – 2,18.

Скриншот vbet.ua

Аналітики GGBET також прогнозують перемогу українця. Коефіцієнти такі: Олександр Усик – 1,71, Тайсон Ф'юрі – 2,29.

Вірогідно, що бій триватиме всі 12 раундів, а найбільш очікуваний результат – перемога Усика за рішенням суддів.

Скриншот ggbet.ua

Що потрібно знати про бій Усика та Ф'юрі

Український та британський боксери зустрінуться на рингу вдруге. Перший бій став тріумфальним для Олександра Усика. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а переможця визначили за рішенням суддів.

Усик захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF. Ф'юрі тоді зазнав першої поразки у боксерській кар'єрі та втратив свій пояс WBC. Проте одразу після бою було анонсовано реванш.

В Ер-Ріяді 21 грудня боксери битимуться за три чемпіонські пояси у надважкій вазі (WBA, WBO, WBC), оскільки Усик добровільно віддав пояс IBF. Таким чином, переможець поєдинку не матиме титулу абсолютного чемпіона.

Гонорар Олександра Усика складатиме 60% всього фонду – близько 114 млн доларів. При цьому за перший бій він отримав 38 млн доларів.

Перед поєдинком Усик та Ф'юрі провели підсумкову пресконференцію з битвою поглядів, яка тривала рекордних 11 хвилин.

Фото: рекордна битва поглядів (instagram.com/damirli_official)

Вперше для оцінки боксерського поєдинку на Kingdom Arena використовуватимуть штучний інтелект. Але вердикт ШІ-судді не вплине на офіційні результати та матиме суто демонстраційний характер.

Окрім Усика на ринг Kingdom Arena 21 грудня вийдуть ще три українці. В андеркарді битимуться Даніель Лапін, Сергій Богачук, Андрій Новицький.

Стежити за боксерським шоу в Ер-Ріяді українці зможуть онлайн. Бій Усик – Ф'юрі 2 та всі події вечора транслюватимуть відеосервіси MEGOGO і DAZN.