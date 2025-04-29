Усик - Дюбуа 2: букмекери вже визначили фаворита бою за всі пояси

Передісторія бою Усик - Дюбуа 2

Перший поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець захищав титули WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі.

Бій завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді, однак поєдинок не обійшовся без суперечливих моментів. У п’ятому раунді Дюбуа завдав удару нижче пояса, після чого Усик отримав кілька хвилин на відновлення. Суддя визнав удар нелегальним, що викликало шквал критики з боку британської команди.

Після бою Дюбуа та його промоутер Френк Воррен наполягали на тому, що удар був законним, і вимагали реваншу, але офіційна скарга була відхилена. Усик, своєю чергою, назвав бій "тестом на характер", а ситуацію з ударом - частиною боксерської драми.

Через майже два роки британець отримає шанс узяти реванш. Для Усика цей бій стане можливістю ще раз підтвердити статус абсолютного чемпіона світу, а для Дюбуа - шансом переписати власну історію.

Раніше британський боксер Тоні Белью дав прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

Також ми писали про напружену битву поглядів, під час якої Дюбуа відзначився негідним вчинком.

Сам Усик також розповів, хто йому допоможе перемогти британського боксера.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Box.Live і Pro Boxing Odds.